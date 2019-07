A.Mittal, Di Maio: Sicurezza all'interno dell'ex Ilva non negoziabile-2-

di bdr

Milano, 15 lug. (LaPresse) - "L'azienda ha assicurato che farà un maggiore sforzo negli investimenti in manutenzione e sicurezza - ha aggiunto Di Maio - utilizzando anche i lavoratori al momento in cassa integrazione se necessario. Dalla prossima settimana proprietà e sindacati, inizieranno una serie di incontri, perché non c'è più tempo da perdere e nessun tipo di messa in sicurezza può essere considerata di secondaria importanza. Entro il 31 dicembre di quest'anno, verranno adottate, inoltre, delle nuove soluzioni che eviteranno che gli operai possano trovarsi in pericolo di fronte a fenomeni atmosferici straordinari come la tempesta dello scorso 10 luglio. Ancora un abbraccio alla famiglia di Cosimo - ha concluso Di Maio -. Facciamo tutto ciò che è possibile".

