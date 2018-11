A Milano l'evento 'Non chiamatemi Jingle' di Assolombarda: tra gli ospiti Jake la Furia

Il Gruppo Media, Comunicazione e Spettacolo di Assolombarda si interrogherà sul ruolo della musica nella comunicazione commerciale oggi alle 17 nella sede di via Pantano a Milano nell'evento 'Non chiamatemi Jingle - Musica, brand ed evoluzione digitale'.

A fronte di numerose ricerche che negli anni hanno attestato la funzione determinante della musica sul ricordo di una campagna pubblicitaria, sulla creazione dell'identità di una marca e persino come driver di vendita nei negozi, si analizzerà se in Italia siano state sfruttate appieno queste potenzialità. Il programma prevede gli interventi di Enzo Mazza presidente Fimi, Sergio Cerruti presidente Afi, DJ Shablo manager, produttore, talent scout, Federico Giorgio Marrano marketing firector Confectionary Nestlé, Michele Mariani executive creative director Armando Testa, Giancarlo Losciale director of Licensing Universal Music, Joanna Bartuszek head of brand e advertising management UniCredit S.p.A, Gianpietro Vigorelli, pubblicitario e il rapper Francesco Vigorelli, alias 'Jake la Furia'. Modererà Paola Maugeri.

L'appuntamento, anche attraverso l'analisi di dati e la raccolta di testimonianze degli ospiti presenti, sarà un'occasione di confronto, discussione e critica tra i partecipanti sul tema del valore della musica oggi nella comunicazione di marca, oltre ad essere motivo di accrescimento culturale e di istruzione per gli studenti. Verranno messi a confronto case discografiche, direttori marketing, agenzie e musicisti per cercare di capire tutti i possibili dialoghi tra brand e musica, dalla semplice sincronizzazione di un commercial televisivo fino alla sponsorizzazione di un artista nel lungo periodo.

Il tutto con una domanda che farà da sfondo agli interventi: oggi i giovani sono preparati professionalmente a questa sfida? Conoscono le esigenze di aziende, agenzie e case discografiche per poter realizzare importanti e robusti progetti di marketing che vedano la musica come protagonista?

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata