A Milano arriva 'Deliveroom': la prima escape room a tema cibo

Una escape room a tema cibo nel cuore di Milano. E' la novità proposta da Deliveroo che porta la sua prima 'Deliveroom' in piazza XXIV Maggio, nel capoluogo lombardo, venerdì 27 e sabato 28 settembre proprio durante la Games Week, settimana dedicata ai videogiochi. "Per noi di Deliveroo cibo è passione, divertimento e in questa direzione nasce l'iniziativa. Siamo molto affezionati a Milano, dove tutto è nato 4 anni fa, e mentre siamo noi che di solito andiamo nelle case dei milanesi a portare il cibo a domicilio, questa volta vogliamo ospitare le persone in casa nostra dove abbiamo ricreato una stanza molto speciale", spiega Pierluigi Lauriano, commercial director di Deliveroo Italia. Chi vorrà cimentarsi nella 'Deliveroom', sarà accolto da un 'coinquilino' in un ambiente che ricrea un appartamento completo di salotto e cucina: l'obiettivo, come nelle più classiche escape room, è trovare la via d'uscita. Tempo a disposizione 15 minuti, nei quali risolvere quiz, rebus e giochi di abilità legati al cibo a 360 gradi, dalla provenienza alla varietà, con l'aiuto del misterioso roommate che fornirà indizi per portare a termine la missione.

La scelta di esordire con questo progetto proprio nel capoluogo lombardo ha un motivo ben preciso: "Milano è la nostra prima città, la città dove siamo nati. A oggi - aggiunge Lauriano - siamo presenti qui con oltre 2mila ristoranti dai quali si possono ordinare circa 20 tipi diversi di cucina, da tutto il mondo, dal poke all'hamburger, dal messicano al thailandese, senza tralasciare i piatti nostrani, e a oggi in Italia siamo in 100 città, con l'obiettivo di raggiungerne 150 entro fine anno, e siamo operativi con oltre 8mila ristoranti in piattaforma".

