A Catanzaro "Tutti con Gratteri", Pino Masciari: "Riprendiamoci la Calabria"

Tantissime persone alla manifestazione organizzata sabato mattina a Catanzaro a sostegno del procuratore capo Nicola Gratteri. In piazza anche Pino Masciari, imprenditore edile che trent'anni fà denunciò le pressioni e le estorsioni dei boss e che per questo vive sotto scorta in una località segreta.