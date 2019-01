“Viva la Befana”, a Roma il corteo per tramandare i valori dell'Epifania

Tamburi, bandiere, musiche e costumi d’epoca: il 6 gennaio Roma si è svegliata con corteo storico-folcloristico “Viva la Befana”, giunto alla sua 24esima edizione. La parata è organizzata da un comitato di volontari che vogliono ‘riaffermare e tramandare i valori dell’Epifania’. La sfilata è partita da via della Conciliazione ed è arrivata a San Pietro in tempo per assistere all’Angelus del Papa.