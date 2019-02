#romadicebastarifiuti, mercoledì la prima assemblea

Mercoledì 20 febbraio, al Teatro Palladium di Roma, si terrà la prima assemblea pubblica sull'immondizia, #romadicebastarifiuti. Lo ha annunciato la giornalista Francesca Barzini, promotrice - insieme a Emma Aminconi, Roberta Bernabei, Martina Cardelli, Tatiana Campioni e Valeria Grilli - dell'associazione "Tutti per Roma, Roma per tutti", che lo scorso 27 ottobre manifestò in Campidoglio. "Nel corso dell'assemblea cercheremo alcune vie di uscita a questa situazione allucinante", ha spiegato Barzini.