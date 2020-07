'Oggi' rivela: Pietro Maso riceve il reddito di cittadinanza

di lrs

Milano, 29 lug. (LaPresse) - Pietro Maso, che nel 1991 uccise i genitori a colpi di spranga a Montecchia di Crosara, in provincia di Verona, riceve il reddito di cittadinanza, il sussidio riservato dallo Stato a chi guadagna meno di 9.360 euro l'anno. La notizia è contenuta in un "documentato" articolo del settimanale 'Oggi', in edicola da domani. La lista in cui compare Maso, spiega una fonte a 'Oggi', risale alla fine del 2019: oggi, il sussidio potrebbe essere sospeso. Ma fino a qualche mese fa Pietro Maso percepiva un assegno che può arrivare fino a 780 euro al mese.

(Segue).

