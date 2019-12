'Ndrangheta, voto di scambio a Torino: le immagini dell'operazione

Otto persone arrestate stamattina dai carabinieri di Torino, per presunti legami con la 'ndrangheta a Carmagnola e nel capoluogo piemontese.Tra gli arrestati anche l'assessore della Regione Piemonte, Roberto Rosso, esponente di Fratelli d'Italia. Tra le accuse anche associazione per delinquere di stampo mafioso e reati fiscali per 16 milioni di euro.