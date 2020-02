'Ndrangheta, Viminale: No a scioglimento Consiglio comunale Aosta

di lcl/vln

Milano, 4 feb. (LaPresse) - Il ministero dell'Interno ha rilevato che "non sussistono i presupposti di legge per giungere allo scioglimento del consiglio comunale di Aosta e al conseguente commissariamento dell'amministrazione del capoluogo" tenendo conto "degli elementi emersi dall'attività della commissione di indagine prefettizia, successivamente condivisi in sede di comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal presidente della Regione e al quale hanno partecipato i rappresentanti delle forze dell'ordine e della procura della Repubblica competente". Lo comunica in una nota la presidenza della Regione Valle d'Aosta.

