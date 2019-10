'Ndrangheta, ucciso davanti a figlio di 6 anni. Il video dell'agguato

È stato ucciso in pieno centro abitato a San Gregorio d’Ippona (VV) l'1 marzo 2011 con cinque colpi di pistola calibro 7,65 davanti agli occhi del figlio di sei anni, miracolosamente scampato all’agguato. I carabinieri hanno identificato chi sparò e uccise Carmelo Polito. Un delitto immortalato dalle telecamere di videosorveglianza installate in una vicina officina meccanica. È da qui che i militari del Nucleo investigativo dei carabinieri di Vibo sono partiti per ricostruire l’agguato compiuto da due uomini che indossavano un passamontagna e che avevano colpito la vittima alle spalle mentre stava passeggiando con il figlio su corso Italia. Secondo l’accusa a sparare è stato Francesco Pannace, 32 anni. A incastrarlo un’intercettazione ambientale captata dai militari dell’Arma.