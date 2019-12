'Ndrangheta, sequestrati beni per 400 mln a imprenditore del gioco d'azzardo

di scp

Reggio Calabria, 17 dic. (LaPresse) - Militari del comando provinciale della guardia di finanza di Reggio Calabria, con personale del Servizio centrale investigazione criminalità organizzata di Roma, sotto il coordinamento della locale Procura- Direzione distrettuale antimafia, diretta da Giovanni Bombardieri, hanno eseguito un provvedimento emesso dalla Sezione misure di prevenzione del tribunale di Reggio Calabria su richiesta del procuratore aggiunto Calogero Gaetano Paci e del sostituto procuratore Stefano Musolino, che dispone il sequestro su compendi societari e rapporti finanziari per un valore complessivo stimato di circa 400 milioni di euro riconducibili all'imprenditore Antonio Ricci, classe 1976, attivo nel settore del gioco d'azzardo. La figura criminale di Ricci era emersa nell'ambito dell'operazione Galassia, condotta dal Nucleo Pef di Reggio Calabria, con personale del Servizio centrale investigazione criminalità organizzata di Roma, dal Nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche della guardia di finanza di Roma e dal Centro operativo della direzione investigativa antimafia di Reggio Calabria, coordinati dalla Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria e conclusa nel 2018. Le indagini avevano accertato l'esistenza di una pluralità di associazioni per delinquere operanti sul territorio nazionale e attive nel settore della raccolta del gioco e delle scommesse con i marchi Planetwin365, Betaland e Enjoybet che, in rapporto con le cosche De Stefano-Tegano, Pesce-Bellocco e Piromalli, da un lato consentivano alla 'Ndrangheta di infiltrarsi nella propria rete commerciale e di riciclare imponenti proventi illeciti, dall'altro traevano esse stesse significativo supporto per l'ampliamento dei propri affari e per la distribuzione capillare del proprio marchio sul territorio.

