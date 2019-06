'Ndrangheta, il boss Rocco Morabito evade da prigione in Uruguay

Rocco Morabito, boss dell'ndrangheta calabrese arrestato nel settembre 2017 in Uruguay, è evaso dalla prigione domenica sera. Lo ha fatto sapere il ministero dell'Interno. "In un centro penitenziario di Montevideo "quattro persone sono fuggite dal tetto dell'edificio attraverso un buco" si legge nella nota del ministero. Tra questi c'è Morabito, che era in attesa di estradizione in Italia per traffico internazionale di droga. Il boss era ricercato in Italia dal 1995. Irritazione viene espressa sul caso dal vicepremier Matteo Salvini. "È sconcertante e grave che un criminale come Rocco Morabito, boss della 'ndrangheta, sia riuscito a fuggire da una galera dell'Uruguay mentre era in attesa di essere estradato in Italia. Mi prendo due impegni. Primo: fare piena luce sulle modalità dell'evasione, chiedendo spiegazioni immediate al governo di Montevideo. Secondo: continueremo a dare la caccia a Morabito, ovunque sia, per sbatterlo in galera come merita", dice il ministro dell'Interno

