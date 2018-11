'Ndrangheta, confessa omicidio dopo 31 anni: sbagliò a sparare

Roberto Rizzi, in nessun modo legato alla criminalità, è stato assassinato il 20 maggio 1987 a Torino

Svolta, dopo 31 anni, per l'omicidio di Roberto Rizzi, assassinato il 20 maggio 1987 all'interno del bar 'I tre moschettieri' di Torino. L'ex collaboratore di giustizia Vincenzo Pavia, legato alla famiglia Belfiore, ha confessato: il delitto, secondo la sua ricostruzione, gli era stato commissionato da Saverio Saffioti, anche lui legato ai Belfiore, cognome noto negli ambienti della 'ndrangheta. La vittima doveva essere Francesco 'Franco il rosso' Di Gennaro, ma Pavia sbagliò persona e uccise un innocente, non legato in alcun modo alla criminalità organizzata di stampo mafioso.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata