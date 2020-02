'Ndrangheta, catturato latitante ricercato per narcotraffico

di ect

Milano, 4 feb. (LaPresse) - E' finita la latitanza di Domenico Romeo, 40 anni. L'uomo, ricercato dal luglio dello scorso anno a seguito di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere della Dda di Genova, era ricercato per traffico internazionale di droga. E' stato arrestato dai carabinieri di Palmi, in collaborazione con lo squadrone Cacciatori di Calabria, della Guardia di finanza di Reggio Calabria. Gli investigatori hanno ricostruito il narcotraffico dall'Italia alla Colombia gestito da esponenti del clan di 'ndrangheta degli Alvaro di Sinopoli, al quale risulta affiliato l'ex uccel di bosco.

