'Mondo di mezzo', Raggi: "E' stato un sodalizio criminale ai danni di Roma"

Per la Cassazione non fu mafia

Il 'Mondo di mezzo' non fu mafia. Lo ha stabilito la Cassazione nel processo su Mafia Capitale. "Questa sentenza conferma comunque il sodalizio criminale. È stato scritto un capitolo buio della storia nostra città. Insieme ai cittadini onesti stiamo lavorando per uscire fuori rda queste macerie, in un percorso di legalità e rispetto dei diritti", spiega la sindaca di Roma, Virginia Raggi, che era in aula al momento della sentenza.