'Il Nuovo Ponte di Genova. Costruire il futuro': il 27/7 concerto Maestro Pappano che dirige Orchestra Accademia Santa Cecilia

Si svolgerà lunedì 27 luglio la serata 'Il nuovo Ponte di Genova. Costruire il futuro', un tributo a tutti coloro che hanno lavorato per ricostruire l'opera e che avrà luogo proprio ai piedi del nuovo Ponte ormai completato a tempo di record. Momento centrale dell'evento sarà il concerto straordinario eseguito dall’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia diretta dal Maestro Antonio Pappano. La serata, a porte chiuse, promossa dalle aziende che hanno realizzato l’opera - Webuild e Fincantieri - e organizzata da Webuild - celebrerà l'impegno di ingegneri, tecnici, maestranze e di tutta la filiera di 330 piccole e medie imprese italiane che in dodici mesi di lavori non stop sono riusciti a ricreare un collegamento viario fondamentale, un simbolo di riscatto e di eccellenza del made in Italy, divenuto bandiera di tutto il Paese. A ricordare il lavoro 'corale' di chi ha costruito l'opera, dando vita a una vera e propria sinfonia di arti e mestieri, preceduta da un omaggio alle 43 vittime del crollo del Ponte Morandi, sarà la musica di Ludwig van Beethoven, di cui quest’anno ricorrono i 250 anni dalla nascita. Invitati alla serata, il Sindaco di Genova e Commissario Straordinario per il Ponte Marco Bucci, il Governatore della Regione Liguria Giovanni Toti, l’Arcivescovo di Genova Monsignor Marco Tasca, il Cardinal Angelo Bagnasco, il Prefetto di Genova Carmen Perrotta, l’architetto Renzo Piano, l’Ad di Webuild Pietro Salini e l’Ad di Fincantieri Giuseppe Bono. A sottolineare la dedizione di ognuna delle persone che in poco più di un anno hanno contribuito a realizzare il nuovo Ponte di Genova sarà anche una mega targa bronzea con inciso il nome dei mille uomini e donne che hanno lavorato con passione, giorno e notte, lontani dalle proprie famiglie, anche durante il lockdown. Un impegno profuso senza sosta, pur di portare avanti le attività nel rispetto dei tempi e con la massima attenzione ai temi della sicurezza sul lavoro. La targa sarà svelata proprio durante la serata del 27 luglio, per poi essere issata su uno dei diciotto giganti di calcestruzzo che sorreggono il nuovo Ponte di Genova. Sarà possibile seguire in diretta in streaming il concerto sul sito https://www.webuildgroup.com/it