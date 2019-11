"Basta violenza sulle donne". A Roma il corteo del Movimento Non una di meno

Stop alla violenza sulle donne. A Roma sabato l'affollata manifestazione del movimento 'Non una di meno': in testa, le rappresentanti di consultori e centri di sostegno alle vittime. In Italia negli ultimi due anni un caso ogni 15 minuti. Emerge ai dati pubblicati dalla Direzione centrale anticrimine della Polizia in occasione della Giornata internazionale contro la violenza di genere, che si celebra lunedì 25 novembre.