#Alexnonmollare, la marea social di solidarietà per Zanardi

Uno fra i primi a postare sui social il suo messaggio di solidarietà e incoraggiamento è Giuseppe Conte: "Mai ti sei arreso e con la tua straordinaria forza d'animo hai superato mille difficoltà. Forza Alex #Zanardi, non mollare. Tutta l'Italia lotta con te". Scrive su Twitter il presidente del Consiglio. Ma dai poltici ai campioni dello sport alle star dello spettacolo è un coro unanime di commozione e di sprone per il grande campione e per l'uomo straordinario. "Forza Alex non mollare!". Così scrive il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora. "Ci hai dimostrato di saper vincere anche le sfide impossibili. Campione non mollare, sei l'orgoglio di un'intera Nazione". E' il messaggio del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. "Forza Alex, grande guerriero". Incita il leader della Lega, Matteo Salvini, mentre la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni esorta "Forza campione, siamo tutti con te".

Gli hashtag #Zanardi e #Alexnonmollare sono condivisi da decine di migliaia di utenti online. Frasi e commenti di affetto si moltiplicano, come un fiume in piena.

"Forza Alex... cazzo adesso devi mettercela tutta". E' il post di Federica Pellegrini, "Lotta come sai fare Alex! Sei un grandissimo, forza" aggiunge il pilota della Ferrari Charles Leclerc mentre il cantautore Roberto Vecchioni commenta commosso: «Ti amo, sei un uomo magnifico, ci hai insegnato a volare e lo farai ancora e sempre». E ancora, tra i tanti Luca Bizzarri «Dai Alex, non fare scherzi. Forza». Sul profilo Facebook del Comune di Bologna, città natale del campione, compare un messaggio: «Forza Alex Zanardi, Bologna tifa tutta per te».

