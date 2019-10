4 bimbi investiti da un Suv parcheggiato a Chieri nel torinese: grave bambina di 2 anni

La vettura era ferma in salita nel parcheggio di un asilo e si è mossa travolgendo i piccoli. La bimba in condizioni più gravi è in prognosi riservata. I carabinieri indagano sulla dinamica

E' una bambina di 2 anni circa a essere in condizioni più gravi dopo che a Chieri, nel Torinese, un suv che era parcheggiato in salita ha travolto un gruppo di bambini tra i 3 e i 4 anni. Per la piccola, intubata, con un politrauma (trauma cranico, toracico, e un grave trauma addominale), ricoverata all'ospedale Regina Margherita di Torino, si sta valutando un intervento neurochirurgico. La prognosi è riservata, a quanto appreso da fonti ospedaliere. Gli altri due bimbi sono stati portati in ospedale, uno in codice giallo al Regina Margherita e uno in codice verde a Chieri

Il fatto è avvenuto nell'area parcheggio dentro un asilo in via Torino 54. I carabinieri, ancora sul posto a Chieri, stanno sentendo i testimoni. Da accertare ancora la dinamica, se si tratti di un guasto meccanico o di una disattenzione. L'auotvettura è stata sequestrata dai militari.

