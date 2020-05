31 maggio - il giornaleradio del pomeriggio

Prosegue la discesa dei contagi da coronavirus in Italia. L'ultimo bollettino della Protezione civile registra 355 nuovi casi, di cui 210 nella sola Lombardia, con quasi 55 mila tamponi. Altri 75 i decessi per un totale di vittime che ha raggiunto quota 33.415. Le persone attualmente malate calano a quota 42.075. Si svuotano ancora le terapie intensive A parte Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna, tutte le altre regioni hanno meno di 30 nuovi contagi. Nessun nuovo caso in Umbria, Sardegna, Calabria, Molise e Basilicata. La Grecia apre le frontiere ai turisti italiani a partire dal 15 giugno ma fino al 30 giugno chi arriva dalle regioni a rischio Lombardia, Veneto, Piemonte ed Emilia Romagna dovrà sottoporsi a test e sarà obbligato alla quarantena. La rabbia del governatore veneto Zaia: "Decisione allucinante, sappiano che non ci vedono più". Atene considera a rischio anche Belgio, buona parte dell’Inghilterra e l’Olanda. Diventa globale la protesta per la morte dell'afroamericano George Floyd a Minneapolis durante l'arresto da parte della polizia. Manifestazione anche in Europa a Berlino e Londra. Negli Stati Uniti continuano gli scontri tra dimostranti e polizia in diverse città: Un morto e tre feriti a Indianapolis. Casa Bianca ancora assediata dai dimostranti. Coprifuoco in 25 città La capsula Crew Dragon della SpaceX si è agganciata alla Stazione Spaziale Internazionale, automaticamente e senza bisogno di assistenza. L'attracco è avvenuto a 19 ore dal lancio della Dragon dal Kennedy Space Center. SpaceX è diventata la prima compagnia privata al mondo a mandare in orbita gli astronauti. Una drammatica notizia scuote il nuoto azzurro. Un aereo ultraleggero è precipitato poco dopo il decollo presso la scuola di volo Crazy Fly, a Nettuno. Le due vittime sono due nuotatori. Si tratta del 22enne forlivese Fabio Lombini e del 23enne romano Giole Rossetti he pare fosse alla guida. Adesso è ufficiale: dopo una stagione in prestito, il Paris Saint Germain riscatta Mauro Icardi dall'Inter. Lo ha comunicato lo stesso club nerazzurro attraverso i social. I francesi sborseranno una cifra superiore ai 50 milioni di euro.