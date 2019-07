28enne trovato morto in una piscina a Milano, l'amico: "Era uscito con la ragazza"

L'allarme dato con una telefonata anonima. Il corpo senza vita in una struttura pubblica in Via Sant'Abbondio. La testimonianza dell'amico "Mi ha detto 'sto uscendo con la mia ragazza, ci sentiamo dopo'". Potrebbero aver fatto un bagno notturno

Un ragazzo italiano di 28 anni è stato trovato morto nella piscina pubblica di via Sant'Abbondio a Milano. La polizia è intervenuta alle 3 di notte trovando il cadavere in una vasca dell'impianto della piscina di Milanosport. Sul caso indaga la squadra mobile, guidata da Lorenzo Bucossi. Gli investigatori non escludono alcuna ipotesi. L'allarme è stato dato da una telefonata, e anche su questo sono in corso approfondimenti.

Intanto emerge una testimonianza. "Sono un suo caro amico. Ieri sera lo avevo sentito e mi fa 'guarda che sto uscendo con la ragazza, ci sentiamo dopo'. Non l'ho più sentito. Sta mattina mi ha chiamato la mamma e mi ha detto 'informati, informati'. Poi ho letto i giornali...", racconta un giovane vicino alla vittima. "Non era rientrato a casa da ieri sera. Qua venivamo solo di giorno", continua il ragazzo, coetaneo di Marco, parlando del luogo del ritrovamento del cadavere. "Da quanto so io ieri sera era con la sua ragazza. Erano usciti fuori a mangiare, e dopo erano andati a bere qualcosa. Ed erano andati loro due" in piscina. Secondo l'amico è possibile che i due avessero deciso di "farsi un bagno romantico di notte".





© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata