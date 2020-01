26 gennaio - il giornale radio del mattino

Urne aperte dalle 7 di stamattina fino alle 23 di stasera per le elezioni regionali in Emilia-Romagna e Calabria. Oltre cinque milioni e mezzo di elettori interessati tra le due regioni. Lo spoglio partirà subito dopo la chiusura dei seggi. Nella "Regione Rossa", che ha catalizzato il dibattito politico nazionale delle ultime settimane, la sfida principale è tra il governatore uscente, Stefano Bonaccini, appoggiato dal Pd, e la candidata del Centrodestra Lucia Borgonzoni. In Calabria la sfida è tra la candidata del Centrodestra Jole Santelli e l’imprenditore Pippo Callipo, candidato tra le file del Pd.

Primo caso sospetto di coronavirus in Canada. Sotto osservazione un uomo di circa 50 anni che ha viaggiato nella città cinese di Whuan, epicentro dell'epidemia, e che ora è ricoverato in ospedale a Toronto. Si attendono i risultati di ulteriori esami. In Cina, intanto, sale a 56 il bilancio dei morti. Circa duemila i casi accertati di contagio. Oltre 55 milioni le persone isolate. È la più vasta quarantena della storia. Gli Stati Uniti stanno organizzando un volo charter per rimpatriare i diplomatici che si trovano a Wuhan.

Anche in Turchia la situazione è molto difficile per il terremoto di magnitudo 6.8 che venerdì sera ha colpito la provincia orientale turca di Elazig. Finora i morti sono 31, i feriti oltre 1600. I soccorritori continuano a scavare tra le macerie alla ricerca di eventuali sopravvissuti. Finora ne sono stati salvati 45.

Un pizzaiolo di Milano è stato condannato per "molestie razziali" da un giudice del Tribunale del lavoro per aver spruzzato deodorante sul corpo di due colleghi di colore pronunciando frasi razziste. Il tutto immortalato in un video pubblicato sui social. Condannato anche il datore di lavoro. Disposto un risarcimento per i due stranieri. Il calcio.

Una stratosferica Atalanta umilia 7-0 il Torino in trasferta in uno degli anticipi della 21esima giornata di Serie A. I bergamaschi tornano al quarto posto in classifica. Negli altri match del sabato la Fiorentina viene bloccata al Franchi zero a zero dal Genoa, ultimo in classifica. Il Bologna si impone a Ferrara per 3-1 sulla SPAL. Oggi le altre partite tra cui spiccano il derby Roma-Lazio alle 18 e il posticipo tra Napoli e Juventus.