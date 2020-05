25 maggio - il giornaleradio del pomeriggio

Continuano a scendere i contagi di coronavirus in Italia. L'ultimo bollettino della Protezione civile parla di 300 nuovi casi ma con un numero di tamponi molto basso, poco più di 35 mila. I morti nelle ultime 24 ore sono stati 92 per un totale che tocca quota 32.877. Più di 1500 i guariti mentre scende ancora il numero delle persone attualmente malate: sono 1.294 in meno rispetto a ieri. In calo ancora le terapie intensive, -12 rispetto a ieri. Pochi nuovi contagi anche in Lombardia, +148 mentre la Regione conferma gli zero decessi di ieri. Nelle ultime 24 ore invece i morti sono stati 34. L'app Immuni "Sarà disponibile tra 10/15 giorni per i primi di giugno ". Lo ha detto Pierpaolo Sileri, viceministro della Salute. "L’app rientra in una riorganizzazione della medicina territoriale e della medicina preventiva, è un tracing importantissimo e quando sarà attivo darà ulteriori informazioni su tracciamento e diffusione della malattia”, ha aggiunto Sileri. Le scene della movida viste nell'ultimo weekend in tutte le città italiane preoccupano Governo, regioni e sindaci. "Bisogna trovare una formula. Io vorrei evitare chiusure ma un altro weekend così non è immaginabile", ha spiegato il primi cittadino di Milano, Beppe Sala. A rischio anche il via libera agli spostamenti regionali previsto dal 3 giugno spiega il ministro Boccia La città cinese di Wuhan ha condotto oltre 6,5 milioni di test per il coronavirus in 10 giorni, nel tentativo di controllare tutti gli undici milioni di residenti. Entro domani si conta di completare i test. Finora non sono stati segnalati nuovi casi di covid-19 sebbene alcune persone senza sintomi siano risultate positive. Intanto è sempre alta l'emergenza in Sudamerica e in particolare in Brasile dove sono stati registrati altri 16 mila contagi in 24 ore. Calcio al lavoro per preparare la ripresa della stagione. L'idea della Lega di serie A è quella di ricominciare con le 4 partite che erano state rinviate, e cioè Atalanta-Sassuolo, Inter-Sampdoria, Verona-Cagliari e Torino-Parma, il 13 giugno, mentre la prima giornata intera, la 27esima, si giocherebbe la settimana successiva.