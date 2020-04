25 aprile, piazza virtuale '#iorestolibero' per 75esimo anniversario Liberazione

di scp

Torino, 7 apr. (LaPresse) - Raccogliere fondi a favore della Caritas italiana e della Croce rossa italiana per fornire aiuto, anche attraverso la rete di realtà del volontariato in prima linea nell'emergenza sociale sui territori, a quanti non hanno un tetto o un pasto garantito e partecipare a una grande piazza virtuale per celebrare il 25 aprile il 75esimo anniversario della Liberazione. Sono gli obiettivi dell'evento #iorestolibero, che ha già raccolto l'adesione di oltre millequattrocento protagonisti italiani della cultura, della società civile, dello spettacolo, dello sport. La destinazione dei fondi sarà verificata da un comitato di garanti: Tito Boeri, Giancarlo Caselli, Enrico Giovannini, Morena Piccinini e Gustavo Zagrebelsky.

