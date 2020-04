25 aprile: lo spettacolo delle Frecce tricolori che sorvolano Roma

Nonostante il lockdown per via del coronavirus, non è mancato lo spettacolo delle frecce tricolori dell'Aeronautica Militare che hanno colorato i cieli di una Roma deserta nel giorno del 75° anniversario della Liberazione. Diversi i passaggi della pattuglia acrobatica sopra la città: il primo sull'altare della Patria poco dopo le 15, poi quello a bassa quota sopra il Quirinale prima di ripassare sopra al Vittoriano. Immagini inedite e suoni che hanno squarciato il silenzio delle strade deserte della Capitale.