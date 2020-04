25 aprile, la Liberazione festeggiata sui balconi tra Tricolore e "Bella Ciao"

L'Italia celebra il 75° anniversario della Liberazione dal nazifascismo mentre si trova ancora in lockdown per far fronte all'emergenza coronavirus. Milioni gli italiani che, affacciati dai loro balconi, hanno fatto risuonare in tutto il Paese le note di "Bella Ciao", rispondendo presenti all’iniziativa lanciata dall’Anpi.