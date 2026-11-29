Migliaia di donne sono scese in piazza a Roma sabato per manifestare contro la violenza sulle donne e il femminicidio. Il corteo ha attraversato le strade della Capitale, passando davanti al Colosseo in tarda serata, tra torce accese e il rumore delle chiavi agitate dalle partecipanti come simbolo di protesta. La manifestazione si è svolta a tre giorni dalla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, con lo slogan “Vogliamo rivendicare il nostro futuro”. Le attiviste hanno chiesto maggiore sicurezza e giustizia per le donne, richiamando anche i temi della giustizia sociale e razziale. Secondo i dati diffusi da “Non una di meno“, una delle organizzazioni promotrici dell’iniziativa, nel 2026 in Italia sono state uccise 76 donne e si sono registrati 119 tentati femminicidi.