Non ha ancora un nome il nuovo “centro sociale” all’interno dell’ex ristorante bocciofila SIS a Parco Michelotti a Torino, ma le insegne “la locanda sul Po” sono state pulite ed esposte. Occupato ieri alla fine del corteo contro la guerra, oggi è giorno di pulizie e di assemblee per decidere come proseguire con l’occupazione. Raccontano gli occupanti che in mattinata sono anche passati gli ex proprietari – due anziani signori che si erano ritirati perché stanchi – molto felici per la nuova vita data alla bocciofila, hanno anche dato indicazioni ai ragazzi per rimettere in ordine la struttura. La corrente c’è, il riscaldamento no, per questo sono state portate delle stufe. Molti residenti e curiosi passano a chiedere informazioni, e gli attivisti hanno iniziato un volantinaggio in cui spiegano le loro istanze e invitano le persone a entrare e partecipare.