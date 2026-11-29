La ragazza si è sentita male mentre era a cena con gli amici. Indagano i carabinieri

Tragedia a Casalnuovo, in provincia di Napoli, dove una ragazza di 14 anni è morta nella notte dopo aver ingerito alcuni alimenti ai quali sarebbe stata allergica. Tra le possibili cause della reazione, ancora da accertare, un’allergia al lattosio o alle proteine del latte.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la giovane si trovava in una pizzeria di Casalnuovo in compagnia di alcuni amici quando, dopo aver mangiato, ha accusato un improvviso malore.

Inutili i soccorsi: la 14enne è arrivata morta in ospedale

La ragazza è stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso della clinica Villa dei Fiori, ma è arrivata nella struttura sanitaria già priva di vita. Nonostante il tempestivo intervento, per la 14enne non c’è stato nulla da fare.

Indagini dei carabinieri sulla morte della ragazza

Sull’accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri per ricostruire con esattezza la dinamica della tragedia e chiarire le cause del decesso.

Sono impegnati i militari della stazione di Acerra e della sezione operativa di Castello di Cisterna, mentre una prima ricostruzione è stata effettuata dai carabinieri della sezione radiomobile di Castello di Cisterna.

Restano da accertare la natura degli alimenti ingeriti e l’eventuale collegamento tra il malore e l’allergia della giovane.