Tragedia in mare questa mattina nel corso di una regata nel tratto antistante il Ponente città a Genova, fra Voltri e Pra: un uomo di 62 anni, membro di un equipaggio a bordo di una barca a vela, è annegato dopo essere caduto in acqua. L’uomo sarebbe stato colpito alla testa da una boma: forse nell’urto avrebbe perso i sensi e una volta in mare non è riuscito ad afferrare il salvagente lanciato da bordo. Lo skipper sulla barca, un 40enne, si è a sua volta tuffato in acqua per soccorrerlo, ma la sagola del salvagente si è strappata ed è andata a bloccare l’elica, mandando la barca alla deriva.

Sul posto dopo l’allarme sono intervenuti vigili del fuoco, capitaneria di porto e sommozzatori. Lo skipper, che era riuscito ad afferrare il 62enne, è stato soccorso da una barca in appoggio, ma per l’uomo non è stato possibile fare altro che constatare il decesso. Il 40enne è stato soccorso e portato in ospedale, il natante è stato preso in mano dai sommozzatori dei vigili del fuoco, che lo hanno condotto al traino della Capitaneria, al molo di Sestri.