“Non voleva fare la fine di Contrada e di Mori: un servitore dello Stato che a quasi ottant’anni ne deve affrontare dieci, per lo meno, di tortura. Aveva visto come era finita anche per gli assolti” ma “dopo dieci anni a condizioni umane impossibili”. Le parole di Paolo Vigevano, cofondatore di Radio Radicale, pronunciate a margine della visita alla camera ardente di Gianni De Gennaro, allestita nella Scuola Superiore di Polizia a Roma, restituiscono il senso di un dramma e indicano una possibile chiave di lettura della sua tragica conclusione di Gianni De Gennaro, morto suicida lo scorso 21 novembre nella sua casa di campagna a Montiano, in Toscana.

È una vicenda che riporta drammaticamente in primo piano il peso, talvolta insostenibile, che un’inchiesta giudiziaria può esercitare sulla vita di una persona, tanto più quando questa abbia trascorso decenni ai vertici delle istituzioni. Non soltanto il confronto con le accuse e con il loro possibile esito processuale, ma anche l’esposizione pubblica, il logoramento della reputazione, l’incertezza dei tempi della giustizia e il timore di un lungo percorso giudiziario, capace di proiettare la propria ombra ben oltre le aule dei tribunali.

Alla camera ardente, che la famiglia ha voluto in forma privata, hanno fatto visita, tra gli altri, l’ex sottosegretario Gianni Letta, gli ex ministri dell’Interno Angelino Alfano e Luciana Lamorgese. Il capo della Polizia Vittorio Pisani è stato tra i primi ad arrivare. Presenti anche il generale Mario Mori e l’avvocato Franco Coppi. Secondo Carlo Taormina, “De Gennaro con questo gesto ha lanciato un guanto di sfida per far capire come stanno veramente le cose. E speriamo che i magistrati siano in grado di farlo”.

Domani a Roma si terranno i funerali nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri. Saranno presenti il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il presidente del Senato Ignazio La Russa e il sottosegretario Alfredo Mantovano.