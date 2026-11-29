La bambina è stata rianimata dal 118 e ricoverata in ospedale in prognosi riservata

Grave episodio a Marina di Montemarciano, in provincia di Ancona, dove una donna di 39 anni avrebbe tentato di strangolare la figlia di otto anni con una collana. La vicenda è avvenuta ieri, intorno alle 18, nell’abitazione in cui vive la famiglia.

La bambina è stata soccorsa dal personale del 118, che è riuscito a rianimarla. La piccola è stata successivamente trasportata in ospedale, dove si trova ricoverata in prognosi riservata.

La scoperta del padre e l’intervento dei soccorsi

Secondo una prima ricostruzione, padre, madre e figlia avrebbero dovuto trascorrere la serata al cinema. Non vedendo arrivare la moglie e la bambina, l’uomo si è recato a cercarle nell’abitazione, dove si è trovato davanti alla drammatica scena.

L’uomo ha immediatamente dato l’allarme, consentendo l’intervento dei soccorritori.

Madre arrestata dai carabinieri

La donna, inizialmente accompagnata in caserma per gli accertamenti, è stata arrestata dai carabinieri nella notte.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto nell’abitazione di Marina di Montemarciano e chiarire le circostanze del tentato strangolamento.