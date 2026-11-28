Sciopero di 24 ore il 4 e il 7 dicembre alla Scala di Milano, in occasione della prima dedicata al pubblico Under 30 e della prima dell’”Otello” che inaugurerà la stagione 2027. A proclamarlo è la CUB Info e Spettacolo Scala, che denuncia lo stallo della trattativa con la direzione del teatro per il rinnovo del contratto e il miglioramento delle condizioni salariali e normative dei lavoratori.

“Senza contratto non ci sarà né la prima né la primina“, si legge nel volantino diffuso dal sindacato. La CUB riferisce che il confronto va avanti da oltre un anno senza risultati e chiede “un aumento di salario che sia uguale per tutti”, una riduzione dell’orario di lavoro e un incremento dell’organico. “Siamo stanchi di aria fritta e non vogliamo che il nostro Teatro sia un supermercato del lavoro precario. Tutti i settori del Teatro devono avere pari dignità”, si legge ancora nel documento.

Il sindacato attribuisce alla Sovrintendenza, agli organi del Cda e al governo la responsabilità di reperire le risorse necessarie per garantire il nuovo contratto. In programma il 4 dicembre, alle 9.30, un corteo dei sindacati di base da largo Cairoli fino a piazza della Scala, seguito da un presidio davanti al teatro per tutto il pomeriggio. Il 7 dicembre è previsto un nuovo presidio in piazza della Scala a partire dalle 14.