Nel pomeriggio di sabato, intorno alle 15, i carabinieri della Stazione di Roma Prima Porta sono intervenuti in un’area rurale situata in via Tiberina, altezza civico 58, a seguito della chiamata di un passante che lungo una strada sterrata aveva rinvenuto il corpo privo di vita di una donna, non ancora identificata, dell’età apparente tra i 20 e i 30 anni.

Il cadavere è stato trovato senza vestiti e presenta segni che potrebbero essere compatibili con una possibile morte di natura traumatica. Sul posto sono al lavoro i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia Cassia e della squadra rilievi del Nucleo Investigativo di Ostia per i rilievi tecnico-scientifici. Si attende l’arrivo del medico legale e del PM di turno della Procura della Repubblica di Roma che dirige le indagini.