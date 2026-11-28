A dieci mesi da quando, il 28 gennaio scorso, nei boschi di Montagnareale (Messina), tre cacciatori morirono dopo essere stati raggiunti da colpi d’arma da fuoco, i carabinieri, su disposizione della Procura di Patti, hanno arrestato un uomo, anche lui presente sul posto e unico superstite.

La tesi accusatoria del Gip

Il Gip del Tribunale di Patti ha condiviso la tesi accusatoria secondo cui l’indagato, dopo che due cacciatori erano morti, avrebbe sparato al terzo rimasto ferito, col proprio fucile e a distanza ravvicinata, uccidendolo sul colpo. Determinanti sono risultate le indagini scientifiche sui reperti in sequestro svolte dal Ris di Messina.