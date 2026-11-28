Aperta la camera ardente a Roma per l’ex capo della Polizia, ex direttore del Dis e della Dia Gianni De Gennaro, trovato morto lo scorso 21 novembre con un colpo di pistola alla testa nella sua villa in Maremma. Allestita alla Scuola Superiore di Polizia di Via Pier della Francesca, dalle 9 di sabato mattina alle 17, non sarà aperta al pubblico per volere della famiglia di De Gennaro. Il primo ad arrivare, in anticipo sull’apertura, è stato l’attuale capo della Polizia Vittorio Pisani. Lunedì si terranno i funerali nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, nella Capitale. Sarà presente il presidente del Senato Ignazio La Russa.

Ex prefetto Serra: “Sconvolto per le accuse. Era un duro, non si arrendeva”

“Ho lavorato con Gianni per tanti anni e sono sgomento davanti alla sua morte. Abbiamo condiviso pagine belle e meno belle, ci siamo confrontati e non sempre ci siamo trovati d’accordo. Ma questo non ha mai intaccato la stima che nutrivo nei suoi confronti. Era un uomo di un’intelligenza e di un’astuzia incredibili, doti che gli ho sempre invidiato”, ha detto l’ex prefetto Achille Serra in un’intervista al Corriere della Sera.

E sulle accuse rivolte dalla procura di Caltanissetta a De Gennaro, Serra ha detto: “Sono rimasto sconvolto. Perché per me De Gennaro è stato un grande poliziotto, un grande uomo e, soprattutto, un servitore dello Stato”. “Riusciva a cavarsela in ogni situazione. Il mio sgomento nasce proprio da questo: ho sempre conosciuto Gianni come un uomo che non si arrendeva mai”.

Sul soprannome “squalo” attribuito a De Gennaro, il prefetto ha commentato: “Non mi è mai piaciuto quel soprannome. Era una persona dura, certo. Ma ha ricoperto incarichi di enorme responsabilità. E purtroppo ci sono delle circostanze in cui non ci si può fermare. Ricordo diverse occasioni in cui non avevamo le stesse idee. Ed è proprio quella sua durezza a rendere ancora più incomprensibile, ai miei occhi, ciò che è accaduto. Non mi sarei mai aspettato che si togliesse la vita”.

Sui fatti del G8 Serra ha aggiunto: “Criticai duramente l’operato di chi intervenne alla Diaz. E il fatto che il questore di Genova, Francesco Colucci, fosse stato messo da parte e fossero arrivati i La Barbera della situazione… Ma la mia non era una critica diretta a De Gennaro”. Serra di De Gennaro ha poi ricordato “la sua straordinaria capacità di essere un autentico servitore dello Stato”.

Generale Mori: “De Gennaro mi ha rispettato e io l’ho rispettato”

Alla camera ardente di Gianni De Gennaro, allestita nella Capitale, è arrivato anche il generale Mario Mori, ex comandante del Ros dei Carabinieri ed ex direttore del Sisde. “Un uomo con cui ho collaborato, che mi ha rispettato e che io ho rispettato. Un dovere morale essere qui“, ha detto uscendo dalla Scuola Superiore di Polizia di Roma.

Avvocato Coppi: “Non me l’aspettavo, avevamo appuntamento il giorno dopo”

“Se mi aspettavo l’estremo gesto? Ci eravamo dati appuntamento il giorno dopo. Figuriamoci se potevo immaginare una cosa del genere”, ha affermato l’avvocato Franco Coppi. Ricordi? “Dopo anni e anni che ci conoscevamo i ricordi sono tanti. Dico solo che mi aveva chiesto di difenderlo solamente a condizione che io fossi convinto che era una persona per bene. E siccome ne ero convinto, gli ho detto che ero onorato di assumere la sua difesa”.