L’uomo ha chiamato il 112 e ha detto di aver appena assassinato il padre, in corso le indagini sul delitto

Un uomo di circa 65 anni è stato ucciso a coltellate dal figlio in via Flavia, nella zona industriale alla periferia di Trieste. Dopo l’aggressione, il figlio ha chiamato il 112 e ha detto di aver appena assassinato il padre. Sul posto sono intervenute le volanti della Questura di Trieste, con gli investigatori della Squadra mobile, la scientifica per i rilievi e il magistrato di turno esterno della procura. Il figlio è stato fermato. Sono in corso le indagini sul delitto.