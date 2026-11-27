(LaPresse) – La Polizia di Stato di Torino ha sequestrato oltre 360 chilogrammi di droga tra hashish, marijuana e cocaina, arrestando quattro persone. L’operazione è partita da alcuni movimenti sospetti nei pressi di un’azienda a Leinì, dove scatoloni venivano trasferiti su auto e trasportati in diversi box della zona. Le successive perquisizioni hanno permesso di recuperare circa 320 chili di hashish, 27 di marijuana e 13 di cocaina. Negli imballaggi sono stati trovati anche dispositivi Gps e sistemi di videosorveglianza occultati. Secondo gli investigatori, la cocaina era destinata alla trasformazione in crack e allo spaccio nell’area del Parco Sempione: avrebbe consentito di ricavare circa 40mila dosi di cocaina e 80mila di crack. I quattro arrestati sono stati trasferiti nel carcere Lorusso e Cutugno di Torino e messi a disposizione della Procura di Ivrea, che coordina le indagini.