Le storie, le emozioni e il respiro delle persone che convivono con l’ipertensione arteriosa polmonare (IAP) sono diventati musica nel cuore di Napoli, tra lo sguardo e l’ascolto di tante persone che si sono fermate a farsi emozionare grazie all’esecuzione del Maestro Enrico Melozzi con ‘Aria di vita’. L’evento, realizzato con il patrocinio del Comune di Napoli, si inserisce nel mese di novembre, dedicato alla sensibilizzazione sull’ipertensione arteriosa polmonare, e rappresenta il momento culminante di un progetto nato per accendere i riflettori su questa patologia rara, progressiva e invalidante che colpisce cuore e polmoni e compromette una funzione essenziale come il respiro, e che interessa circa 3.500 persone nel nostro Paese. Attraverso “Aria di Vita”, MSD Italia ha voluto creare un progetto in grado di unire informazione, arte e partecipazione, coinvolgendo pazienti, associazioni, comunità scientifica e istituzioni in un percorso condiviso di sensibilizzazione. “Fino a qualche anno fa era inimmaginabile parlare di ipertensione arteriosa polmonare. E’ un modo per scendere in prossimità per far conoscere ai cittadini questa patologia e sensibilizzarli”. Queste le parole di Vincenzo Santagada, assessore alla Salute del Comune di Napoli. “Le associazioni AMIP e AIPI mi hanno fatto ascoltare storie fragili e coraggiose di persone con ipertensione arteriosa polmonare, e da quelle storie è venuta la musica. Suonarla nella Galleria Umberto I, in mezzo a chi passa e si ferma, la porta dove deve stare: tra la gente. Questo brano lo ha iniziato il Maestro Peppe Vessicchio e io ho avuto l’onore di terminarlo. Eseguirlo a Napoli, la sua città, è il modo più giusto di restituirglielo”, ha affermato il Maestro Enrico Melozzi. “Convivere con l’Ipertensione Arteriosa Polmonare (IAP) vuol dire affrontare ogni giorno una sfida silenziosa, ma profondamente impattante sulla qualità della vita. Ecco perché è così importante continuare a informare e sensibilizzare, supportando chi ne soffre. Portare ‘Aria di Vita’ tra la gente, nel cuore di Napoli, è stato un momento davvero speciale: la campagna ha saputo raccontare con autenticità ed emozione il vissuto di chi convive con la IAP, dando voce ai pazienti attraverso un linguaggio universale come la musica e aiutando a far conoscere una malattia ancora troppo poco nota a chi la incontra per la prima volta”, ha dichiarato Marika Gattus, membro del Consiglio Direttivo di AIPI – Associazione Ipertensione Polmonare Italiana.