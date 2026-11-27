Da un lato il dolore di aver “avuto conoscenza di ogni notizia esclusivamente attraverso gli organi di stampa” dall’altro il desiderio di veder pubblicato il “testamento morale” non a stralci, ma “nella sua interezza”. È quanto chiede Francesco De Gennaro – figlio dell’ex capo della Polizia morto suicida lo scorso 21 novembre – a nome della famiglia. Quanto alle lettere indirizzate ai propri cari e alle persone vicine, la richiesta è che “siano trattate con il massimo riserbo e che il relativo contenuto non sia oggetto di divulgazione in alcuna forma, neppure parziale, nel rispetto del lutto”. Ed eccolo, dunque, il “testamento morale” di Gianni De Gennaro. Un documento che si apre con una frase lapidaria: “Fra qualche minuto non ci sarò più e quindi capite bene che un ‘condannato a morte’ non può mentire”. L’ex capo della Polizia affida alla sua ultima testimonianza pubblica la propria difesa, nel tentativo di ricostruire la sua vicenda personale e professionale e di respingere le ombre gettate dall’inchiesta di Caltanissetta.

Una premessa che dà il tono all’intero scritto, nel quale De Gennaro affida alle sue parole la ricostruzione dei fatti e la propria versione della vicenda.Ma il cuore dei suoi manoscritti è soprattutto la rivendicazione della propria condotta nelle istituzioni: De Gennaro nega di aver mai mancato al giuramento di fedeltà alla Repubblica – “Non ho mai tradito il mio giuramento di fedeltà alla Patria“, assicura – pur riconoscendo di aver commesso errori e dichiarandosi pronto a chiedere scusa, anche se “non posso cancellarli”. Per dimostrare di non aver inseguito il potere, chiama direttamente in causa quattro presidenti del Consiglio e un sottosegretario. Enrico Letta, Giuseppe Conte e Gianni Letta vengono evocati per sostenere che gli incarichi in Finmeccanica, nella Banca Popolare di Bari e in Eurolink gli furono proposti e non sollecitati. Romano Prodi è invece il presidente del Consiglio che nel 2007 decise la sua uscita dalla guida della Polizia, comunicandogliela durante un question time in diretta televisiva (“Ho letto tutto, non devo commentare proprio niente”, il commento lapidario dell’ex premier bolognese a LaPresse).

Iniziata l’autopsia

È da poco iniziato all’istituto di medicina legale dell’ospedale di Careggi, a Firenze, l’esame autoptico sulla salma di Gianni De Gennaro. La procura di Grosseto, che indaga per istigazione al suicidio – l’ex capo della polizia si sarebbe sparato un colpo di pistola in testa – ha conferito l’incarico ai medici legali Beatrice Defraia e Andrea Paterna. Anche la famiglia di De Gennaro ha nominato un consulente, il professor Marco di Paolo dell’università di Pisa. Gli inquirenti hanno dato ai medici legali l’incarico di svolgere accertamenti completi, anche esami tossicologici. L’area del padiglione di Careggi che ospita l’istituto di medicina legale è stata transennata per impedire l’accesso ai giornalisti.

Gli investigatori procederanno anche alla digitalizzazione dei documenti ritrovati. Previsto inoltre un nuovo ascolto di alcuni testimoni, tra cui il custode e il personale della scorta. Ai funerali, che saranno celebrati lunedì a Roma, parteciperà il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. In dubbio la presenza della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che però assicura che sarà il sottosegretario Alfredo Mantovano a rappresentare Palazzo Chigi.