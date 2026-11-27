Andrea Sempio in una intervista a ‘Quarto Grado’, condotta da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero in onda questa sera su Retequattro parla dei contenuti di un cd sequestrato dalla Procura. “Non c’è nulla che glorifichi la violenza. E se vai a vedere, è tutto contestualizzato al periodo in cui mi occupavo di autodifesa. Una volta su Twitter c’erano delle pagine in cui scrivevo degli appunti che riguardavano l’autodifesa e in quelle pagine erano comparsi dei libri”, ha detto il 38enne indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007. Tra i vari libri c’era ‘Anatomia della distruttività umana’ di Erich Fromm, dove il tema predatore viene citato più volte, ed era sempre il periodo 2014-2015. Post che riguardano la violenza e lo stupro sono sempre dello stesso periodo. Questi libri li ho scaricati nel periodo 2013-2015, quando sono diventato istruttore di autodifesa. È tutto contestualizzato lì”.

“Scene film salvate? Un trailer con attrice che conoscevo”

La storia è semplicemente questa: una delle ragazze che si vede in uno di quei filmati era una cantante e modella dell’epoca. Io la conoscevo di fama e mi pare che forse, attraverso il blog che lei aveva ai tempi, avessi letto che aveva partecipato a questo film. Semplicemente sono andato a cercarlo su internet, c’erano questi due trailer scaricabili e basta. Quelli sono due trailer realizzati dal regista, dalla produzione del film, perché ho sentito dire: ‘No, sono scene che lui si è salvato, scene che lui ha tagliato dal film completo perché voleva vedere le scene di tortura’. No, erano semplicemente due trailer che si potevano scaricare. Io li ho scaricati perché c’era questa attrice che conoscevo”, ha detto ancora Sempio