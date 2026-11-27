La Guardia di finanza di Foggia ha sequestrato beni per circa 4,5 milioni di euro nell’ambito di un’indagine su una maxifrode fiscale e previdenziale, con violazioni anche al decreto Flussi. Denunciate 582 persone e due soggetti risultano indagati per reati tributari e truffa aggravata ai danni dello Stato. L’inchiesta, condotta con il supporto dell’Inps, è partita da controlli su due società agricole con sede a Stornara. Secondo l’ipotesi investigativa, le imprese avrebbero creato un sistema di false giornate lavorative per consentire a centinaia di persone di ottenere indebitamente indennità e prestazioni previdenziali. Gli accertamenti avrebbero inoltre fatto emergere fatturazioni per operazioni oggettivamente inesistenti tra le due società, nell’ambito di un articolato meccanismo fraudolento ai danni dell’Erario e degli enti previdenziali.