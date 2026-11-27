“La sanzione disciplinare conferma quanto sostenuto dalla difesa: le informazioni trasmesse al Tribunale per i minorenni dell’Aquila non sarebbero state sempre oggettive”. È quanto afferma l’avvocato Simone Pillon, legale di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, i genitori della cosiddetta ‘famiglia nel bosco’ di Palmoli, commentando la sospensione per 70 giorni di una delle assistenti sociali che seguono il caso, decisa dal Consiglio di disciplina per presunte violazioni del codice deontologico. Le condotte contestate avrebbero provocato un “grave nocumento”.

“La narrazione di una famiglia non adeguata – sostiene Pillon – è più frutto di una interpretazione ideologica che di riscontri oggettivi”. Una rappresentazione che, secondo il legale, continuerebbe a emergere anche nelle relazioni più recenti. La difesa auspica che il provvedimento possa favorire un diverso atteggiamento degli operatori nei confronti dei genitori e contribuire a una revisione della vicenda, fino al rientro dei tre figli, allontanati dalla famiglia per disposizione del Tribunale per i minorenni. “Per i genitori è motivo di speranza apprendere che il sistema giudiziario e amministrativo del nostro Paese sia stato capace, pur con tempi lunghi, di sanzionare gli abusi. Ora tocca al tribunale prendere atto di quanto avvenuto e decidere il rientro definitivo dei bambini”, conclude Pillon.

L’assistente sociale che ha seguito il caso della famiglia anglo-australiana di Palmoli, in provincia di Chieti, sospesa per 70 giorni dalla professione è Veruska D’Angelo, 44 anni. La decisione è stata presa dal Consiglio territoriale di disciplina dell’Ordine degli assistenti sociali d’Abruzzo, che ha giudicato la condotta tale da arrecare “grave nocumento” ai destinatari dell’attività. Il procedimento era stato avviato dopo due segnalazioni: della presidente dell’Ordine, Francesca D’Atri, e degli ex legali dei genitori, Marco Femminella e Danila Solinas. Tra le contestazioni figurano presunte violazioni dei principi di imparzialità, rispetto delle differenze, riservatezza e segreto professionale nei rapporti con la stampa.