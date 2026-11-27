Nuovo capitolo sulla vicenda del Delitto di Garlasco, per il quale è attualmente indagato Andrea Sempio. “Il pc di Alberto Stasi, quello sul quale stava scrivendo la tesi di laurea il giorno della morte di Chiara Poggi, a pochi giorni dall’omicidio sarebbe stato portato fuori dalla caserma di Garlasco per finire in un edificio privato”. La notizia, ci legge in un comunicato, è stata lanciata da Ore 14 Sera, la trasmissione su Rai 2 condotta da Salvo Sottile. “Durante la puntata di ieri sera – si legge in una nota – è stato ricostruito che il pc venne consegnato da Stasi spontaneamente ai carabinieri il 14 agosto 2007. Secondo i tabulati nei giorni successivi ci furono una serie di accessi, con anche copia del materiale e altre operazioni. In particolare è stato sottolineato che anche nella notte di Ferragosto sono state rilevati accessi ma senza che questi venissero verbalizzati: dove era dunque quel pc? come mai non c’è traccia nei verbali di questo presunto passaggio in un edificio privato quanto Stasi non era ancora indagato? La trasmissione ha rilevato che anche il 20, il 21 e il 22 viene utilizzato il pc e copiato materiale da quel pc senza che venisse verbalizzato, e il 29 viene svuotato il cestino. In un documento esclusivo, inoltre, la sostituta procuratrice Rosa Muscio chiede conto della mancata presenza sul computer e sull’hard disk di materiali e foto prima rinvenuti”.

“Noi abbiamo avuto la conferma che il pc è uscito dalla caserma – ha detto Salvo Sottile – e se fosse necessario sono disponibile a parlarne coi magistrati. Ogni computer ha un indirizzo IP che è come la targa di un’auto e che porta a un nome e un cognome. A noi risulta che il procuratore di Pavia Fabio Napoleone sta indagando anche su questo, ha più di un elemento, anche testimoniale”. “Non voglio credere che quel computer sia uscito da un luogo dello Stato per andare altrove – ha commentato il difensore di Stasi Antonio De Rensis, presente in trasmissione – ma se fosse vero sarebbe la fine di quell’indagine”.