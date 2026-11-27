È durata oltre nove ore l’autopsia sul corpo di Giovanni De Gennaro, l’ex capo della Polizia trovato morto lo scorso 21 novembre con un colpo di pistola alla testa nella sua villa in Maremma. Il lungo esame autoptico, eseguito presso l’istituto di medicina legale di Careggi, a Firenze, da Beatrice Defraia, dell’Istituto di Medicina legale dell’ospedale Careggi di Firenze, e da Andrea Paterna, dell’Istituto di Medicina legale di Siena, ha dato già una prima risposta, escludendo “segni di lesività riconducibili a terzi sul corpo”, come ha chiarito la procura di Grosseto, che indaga per istigazione al suicidio, nella serata di venerdì con una prima, sintetica nota. Confermato – come previsto – il suicidio, tante sono ancora le domande che ancora aspettano una risposta, a partire dall’ora in cui De Gennaro si sarebbe tolto la vita.

Domande e risposte tecniche come l’ora della morte che, incrociando le immagini della video sorveglianza della villa con i dati autoptici, potrebbe risalire alla tarda serata di venerdì 20 novembre. Quale mano avrebbe impugnato l’arma, la traiettoria del proiettile, l’eventuale presenza o assenza di sostante alteranti come droga, farmaci o alcool: tutti elementi che aiuteranno gli inquirenti a ricostruire quanto avvenuto in quella casa nel cuore della campagna grossetana, ma che difficilmente potranno raccontare il perché di quel gesto estremo.Qualche risposta si potrebbe intravedere nelle righe vergate dall’ex capo della Polizia e che il Corriere della Sera, dopo l’appello della famiglia, ha pubblicato integralmente. Quel “testamento morale” come lo ha definito lo stesso De Gennaro nell’ultima lettera pubblicata dal quotidiano di via Solferino che accompagna “l’oggetto dei desideri, l’hard disk che tutti cercano. Non contiene misteri, né segreti, contiene solo i riscontri di circa 40 anni di quella che è stata parte della mia vita, fatta di sofferenze e amarezze. Esaminatelo con cura, ma con animo sereno, scevro da inutili dietrologie”.

Nello scritto, realizzato pochi minuti prima di premere il grilletto, si sente l’orgoglio di De Gennaro, ‘Lo Squalo’, come molti lo chiamava, ma anche la sua umanità di servitore dello Stato. “Vvoglio dire a tutti che non mai tradito il mio giuramento di fedeltà alla Patria. Ho servito il mio Paese con onestà e lealtà. Ho obbedi sempre agli ordini che mi sono stati impartiti ed ho assolto ai compiti che mi sono stati affidati, anche contro la mia volontà, con impegno” le sue parole che si chiudono con la richiesta di scuse e la volontà di “invocare il perdono di quelle persone che involontariamente ho coinvolto nei problemi che oggi stanno affrontando. Spero che sulla valanga di falsità che ora mi stanno travolgendo alla fine prevalga la verità”.Sabato intanto alle 9 si aprirà la camera ardente allestita a Roma alla Scuola superiore di Polizia, mentre le esequie, in forma solenne, si svolgeranno lunedì alle 12 nella basilica di Santa Maria degli angeli, alla presenza tra gli altri, del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.