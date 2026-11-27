All’istituto di medicina legale dell’ospedale di Careggi, a Firenze, l’autopsia sulla salma di Gianni De Gennaro, l’ex prefetto e capo della polizia trovato morto sabato 21 novembre nella dependance della sua villa in Maremma, in provincia di Grosseto. La procura di Grosseto, che indaga per istigazione al suicidio – l’ex capo della polizia si sarebbe sparato un colpo di pistola in testa – ha conferito l’incarico ai medici legali Beatrice Defraia e Andrea Paterna. Anche la famiglia di De Gennaro ha nominato un consulente, il professor Marco di Paolo dell’università di Pisa. Gli inquirenti hanno dato ai medici legali l’incarico di svolgere accertamenti completi, anche esami tossicologici.