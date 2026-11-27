La Procura di Roma interviene sulle recenti notizie relative al caso di Emanuela Orlandi e alla presunta identificazione di Claudio Martufi come uno degli autori delle telefonate anonime ricevute dalla famiglia nei giorni successivi al rapimento della ragazza. “Al fine di garantire la completezza e la correttezza della pubblica informazione, in relazione alle notizie recentemente diffuse circa l’identificazione di tale Claudio Martufi quale uno dei telefonisti anonimi che, nei giorni successivi al rapimento di Emanuela Orlandi contattarono la famiglia Orlandi, si specifica che detta notizia non è conforme alle risultanze acquisite nel corso delle indagini, fino allo stato attuale”, si legge in una nota, dopo le notizie sul presunto autore della telefonata, il cui audio fu trovato in un’audiocassetta a casa dello zio di Emanuela.