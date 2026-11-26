Sarà effettuata oggi l’autopsia sul corpo di Elisa Turrini, la 18enne di Riva del Garda (Trento) morta nel sonno nella sua camera a Bologna, dove studiava Farmacia. La polizia del commissariato Santa Viola, su disposizione della procura della Repubblica, ha posto i sigilli nella camera dell’appartamento del quartiere Barca che la giovane, 19 anni il prossimo 24 dicembre, condivideva con un’altra universitaria fuori sede. Sequestrati anche il telefono cellulare e il computer: gli inquirenti escludono comunque in modo categorico che il “decesso sia stato causato da terzi”.

Secondo le prime ricostruzioni, la sera prima della morte la ragazza aveva detto alle amiche che sentiva forti dolori alla pancia, motivo per cui aveva deciso di andare a riposare presto. Non risulta che la studentessa si sia rivolta a strutture sanitarie per capire l’origine del malessere improvviso. Il corpo senza vita della giovane è stato scoperto dalla coinquilina, che ha subito chiamato i soccorsi. Per Elisa Turrini, però, non c’era più nulla da fare.