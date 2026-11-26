Rinviata al 17 dicembre l’udienza davanti al Tribunale del Riesame di Caltanissetta sull’indagine per i presunti depistaggi nelle investigazioni sulla strage di via D’Amelio. La discussione, fissata al primo dicembre, è stata posticipata su richiesta dei difensori dei quattro indagati, che hanno chiesto tempo per esaminare la documentazione depositata dalla Procura: centinaia di file con migliaia di atti. Il collegio dovrà valutare il ricorso dei magistrati contro la decisione del gip che aveva respinto le richieste di misure cautelari. L’inchiesta riguarda le presunte anomalie nelle indagini sull’attentato del 19 luglio 1992, in cui morirono il giudice Paolo Borsellino e cinque agenti della scorta. Nel procedimento era coinvolto anche l’ex capo della Polizia Gianni De Gennaro, morto suicida sabato scorso nella sua villa in provincia di Grosseto