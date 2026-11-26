La sorella di Mirella Gregori, Maria Antonietta, torna a chiedere che si faccia piena luce sulla scomparsa della giovane, avvenuta nel 1983. Audita oggi dalla Commissione parlamentare d’inchiesta sul caso, ha sollecitato un’ispezione al Bar Italia, il locale sulla Nomentana dove Mirella fu vista per l’ultima volta, e chiesto che venga approfondita anche la pista della botola che conduceva ai sotterranei.



“Nell’ambito delle indagini attualmente in corso abbiano già presentato alla Procura della Repubblica di Roma una formale istanza per chiedere l’ispezione dei locali del Bar Italia. Chiedo che questa istanza, a partire dalla richiesta di confronto fonico, sia valutata dalla Commissione e sostenuta dalla stessa ha detto in audizione in Commissione Maria Antonietta Gregori, parlando del bar sulla Nomentana dove sua sorella fu vista per l’ultima volta prima della scomparsa e dove recentemente la Commissione parlamentare d’inchiesta ha verificato che all’epoca c’era una botola che conduceva ai sotterranei, ormai murata da decenni.



“Chiedo che la Commissione valuti se disporre una consulenza fonica per confrontare la voce dell’uomo indicato come l’americano e il signor John, l’assistente dell’avvocato Egidio. Il mio legale Nicodemo Gentile, nel corso della sua edizione davanti a questa Commissione nel settembre del 2024, ha già depositato una chiavetta usb contenente una registrazione della voce del signor John e ha chiesto che venisse effettuato questo confronto. Rinnovo oggi stesso quella richiesta, siamo disponibili a produrre nuovamente la registrazione qualora la Commissione lo ritenga utile” ha sottolineato in audizione. “Chiedo inoltre alla Commissione – ha aggiunto – di approfondire limitatamente nel caso di Mirella il ruolo svolto dall’avvocato Egidio e le ragioni per cui furono seguite alcune piste. A lui ci affidammo per la sua esperienza e la sua autorevolezza professionale, sostenendo un costo che per le possibilità della nostra famiglia di allora rappresentava un sacrificio importante. La domanda che vorrei porre è questa: perché fu dedicato tanto tempo, troppo, alla pista degli americani telefonisti, agli appelli al presidente Pertini e altre ipotesi che lasciano perplessi, mentre per quanto ci risulta l’avvocato Egidio non chiese mai di ispezionare i locali del bar Italia, dove Mirella era stata vista per l’ultima volta, di sentire e a sommarie informazioni i genitori di Sonia o di svolgere un sopraluogo a Villa Torlonia”, ha concluso Gregori.

“Fiducia nella Commissione”



“Spero di sì, perché ho tanta fiducia nella Commissione, ce l’ho avuta in tutti questi anni. Non so che cosa mi debbano chiedere, se posso dare la mia affermazione o meno alle domande che sicuramente avranno avuto in contraddizione le persone che sono andate prima di me. Spero che si possa mettere un punto sulla storia di mia sorella” aveva sottolineato arrivando a Palazzo San Macuto, a Roma, per essere audita dalla Commissione parlamentare d’inchiesta sui casi di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori.